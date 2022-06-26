Игроки «Баварии» после заявлений Левандовского сомневаются, что ему можно доверять. Трансфер считают разумным решением

Игроки «Баварии» больше не доверяют Роберту Левандовскому.

Как пишет Abendzeitung München, после публичных заявлений Роберта в команде есть сомнения относительно того, что ему можно доверять. В «Баварии» не верят, что, если Левандовски останется, получится восстановить командный дух. Поэтому его уход считают разумным решением проблемы.

Отмечается, что мюнхенский клуб искал центрального нападающего на замену поляку. Но не исключено, что перейдет на систему без классического центрфорварда – аналогичную той, что используют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В таком случае роль ложной девятки будет выполнять новичок «Баварии» .