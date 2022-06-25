Садьо Мане: «Когда я играю, никто в Сенегале в этот день не работает. Это как праздник»

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Садьо Мане заявил, что в Сенегале никто не работает, когда он играет. 

«Когда ты, будучи футболистом, переходишь в новый клуб, твоя семья и все в твоей родной стране счастливы. Это прекрасно, это дополнительно мотивирует тебя выкладываться на полную.

Когда я играю, никто [в Сенегале] в этот день не работает. Это как праздник. Все смотрят на меня по телевизору. Теперь, когда я в Мюнхене, никто в Сенегале не будет работать, когда будет играть «Бавария», – сказал вингер мюнхенского клуба и сборной Сенегала в интервью клубному каналу. 

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