«Бавария» может дать 30 млн евро за Мане, вингер склоняется к уходу. Садьо считает, что «Ливерпуль» ему мало платит, – 12 млн евро до налогов

может перейти в «Баварию» из «Ливерпуля».

По данным Sport1.de, футболист, интерес к которому проявляет и , склоняется к уходу из «Ливерпуля».

Основная причина – игрок не удовлетворен зарплатой, которую получает в английском клубе. Сейчас «Ливерпуль» платит вингеру 12 млн евро в год до налогов, и Мане далек от лидерства в списке самых высокооплачиваемых футболистов клуба. готова платить Мане больше, несмотря на тяжелые последствия пандемии коронавируса, – особенно, если покинет клуб.

Сейчас Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов между и «Реалом», который пройдет завтра. Окончательного решения по будущему он пока не принял.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже несколько раз обсуждал будущее футболиста «Ливерпуля» с его советником Бьорном Беземером. Однако конкретных переговоров пока нет. Общение между клубами по поводу трансфера тоже еще не началось.

Юлиан Нагельсманн видит в Мане замену Роберту Левандовскому. Тренер «Баварии» хочет использовать схему, схожую с той, что применяет Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити», – с ложной девяткой.

Как пишет Bild, официальные переговоры о трансфере должны начаться после финала Лиги чемпионов. Мане хочет выиграть трофей с «Ливерпулем», а затем перейти в «Баварию».

Садьо хочет получить новый вызов. «Ливерпуль» не ждет, что Мане продлит контракт, действующий до лета 2023 года. «Бавария» готова заплатить за вингера около 30 млн евро – сумму, сопоставимую с той, что отдал «Ливерпуль» за Тиаго, когда у него оставался год по контракту с «Баварией».

Сенегалец выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В этом сезоне он провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 передачи.

Статистику 30-летнего футболиста можно изучить здесь.

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