Садьо Мане: «Могу добиться чего-то особенного с «Баварией» – выиграть все возможные трофеи. Футбол – моя жизнь, я жертвую всем ради него»

высказался о переходе в «Баварию».

«Когда я услышал об интересе «Баварии», я, конечно, был очень счастлив. Я знал, что могу прийти и добиться чего-то особенного с этим клубом. Это означает выиграть все возможные трофеи, Бундеслигу и, конечно же, Лигу чемпионов.

чемпионов – мечта каждого игрока в мире. У нас отличная команда и очень талантливые игроки. Думаю, вместе мы справимся.

Для меня футбол – это жизнь. Я жертвую всем ради футбола. Я хочу успеха. Это одна из причин, по которой я каждый день заставляю себя тренироваться, я хочу бороться все время.

Мои родители были очень счастливы. Они думают, что я всегда делаю лучший выбор. Они были очень рады за меня, и они также знают, что мюнхенская – один из лучших клубов мира», – сказал вингер в интервью клубному каналу.