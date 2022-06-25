Садьо Мане: «Могу добиться чего-то особенного с «Баварией» – выиграть все возможные трофеи. Футбол – моя жизнь, я жертвую всем ради него»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Футбол

Садьо Мане высказался о переходе в «Баварию». 

«Когда я услышал об интересе «Баварии», я, конечно, был очень счастлив. Я знал, что могу прийти и добиться чего-то особенного с этим клубом. Это означает выиграть все возможные трофеи, Бундеслигу и, конечно же, Лигу чемпионов.

Лига чемпионов – мечта каждого игрока в мире. У нас отличная команда и очень талантливые игроки. Думаю, вместе мы справимся.

Для меня футбол – это жизнь. Я жертвую всем ради футбола. Я хочу успеха. Это одна из причин, по которой я каждый день заставляю себя тренироваться, я хочу бороться все время.

Мои родители были очень счастливы. Они думают, что я всегда делаю лучший выбор. Они были очень рады за меня, и они также знают, что мюнхенская «Бавария» – один из лучших клубов мира», – сказал вингер в интервью клубному каналу.

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