Ватцке о критике Мане за переход в «Баварию»: «Высокомерные идиоты всегда найдутся. Клубы из Англии не взяли ни одного из трех еврокубков в прошлом сезоне»

Генеральный директор поздравил «Баварию» с трансфером Садьо Мане.

Ханса-Йоакима Ватцке попросили прокомментировать недавние слова экс-игрока «Ливерпуля» , который сказал: «Мане в «Баварии» испортит лучшие годы карьеры. Медали чемпиона Бундеслиги будут в дальнем углу его шкафа с наградами».

« – это очень хороший трансфер, с которым я искренне поздравляю «Баварию». Всегда найдутся какие-нибудь высокомерные идиоты, как в этом случае.

Как член Ассоциации европейских клубов, я знаю, что у немецкого футбола по-прежнему хорошая репутация.

Английские клубы не выиграли ни одного из трех еврокубков в прошлом сезоне, хотя я действительно считал, что у Юргена Клоппа есть шансы с в », – сказал Ватцке.

Мане – не прямая замена Левандовскому. Он отлично впишется в план Нагельсманна играть без чистого нападающего

«После каждой игры «Баварии» буду смотреть «Ливерпуль», навсегда остаюсь фанатом номер 1». Невероятно доброе прощание Мане