Ватцке о критике Мане за переход в «Баварию»: «Высокомерные идиоты всегда найдутся. Клубы из Англии не взяли ни одного из трех еврокубков в прошлом сезоне»

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Генеральный директор «Боруссии» поздравил «Баварию» с трансфером Садьо Мане.

Ханса-Йоакима Ватцке попросили прокомментировать недавние слова экс-игрока «Ливерпуля» Дина Сондерса, который сказал: «Мане в «Баварии» испортит лучшие годы карьеры. Медали чемпиона Бундеслиги будут в дальнем углу его шкафа с наградами».

«Садьо Мане – это очень хороший трансфер, с которым я искренне поздравляю «Баварию». Всегда найдутся какие-нибудь высокомерные идиоты, как в этом случае.

Как член Ассоциации европейских клубов, я знаю, что у немецкого футбола по-прежнему хорошая репутация.

Английские клубы не выиграли ни одного из трех еврокубков в прошлом сезоне, хотя я действительно считал, что у Юргена Клоппа есть шансы с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов», – сказал Ватцке.

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