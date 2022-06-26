Директор «Рубина»: «У нас нет заоблачных зарплат. Новички получают от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в месяц»

рассказал о зарплатах новичков .

– Олег, что можешь ответить на претензию, что «Рубин» заваливает игроков деньгами и взрывает рынок?

– В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провел хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег. Хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подается в СМИ.

– В клубе вводили какие-то премиальные, чтобы обойти существующий в ФНЛ потолок зарплат?

– Никаких премиальных у нас в клубе нет, и позиция «Рубина» в этом отношении не поменялась. Игроки получают только фиксированную зарплату. Многие приходили на те же контракты, которые либо получали ранее, либо им предлагали другие клубы.

Например, Муллин – писали, что мы перебили предложение в два раза, но это не так. У него такая же зарплата, какую ему предлагали там. И Олег Иванов, к примеру, тоже будет выступать в «Рубине» за тот же оклад, что у него был в предыдущем клубе. Поэтому история о том, что мы заваливаем деньгами, очень надуманная.

– Как ты отреагировал на слова , что «Рубин» разрывает рынок и всех уводит?

– Насколько мне известно, ни одним из игроков, которых мы подписали, не интересовался. Поэтому слова Талалаева вызывают недоумение.

– В среднем какие зарплаты в клубе у новичков?

– Примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц.

– А как же Фамейе? Проходила информация про 48 миллионов рублей в год. Это правда?

– Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Эта информация и близко не соответствует действительности.

– Откуда эти слухи исходят и почему всплывают такие суммы?

– Эти цифры просто взяты из воздуха. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Знаю, что Джоэля предлагали командам , хотя игрок об этом даже не подозревал. Мы знаем, кто этот агент.

Когда «Рубин» быстро и напрямую договорился с футболистом о переходе, видимо, агента это каким-то образом задело. Он был лишен возможности заработать на этом трансфере, поэтому распускает слухи. А рассказы про 48 миллионов в год – это просто ложь. Даже близко у Фамейе нет такой зарплаты, – сказал спортивный директор «Рубина».

Слуцкий говорит, что «Рубин» соблюдает потолок зарплат в ФНЛ. Это не так: Казань обходит его