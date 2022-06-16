«Рубин» подписал Муллина, хотя форвард уже прошел медосмотр для «Акрона»

Нападающий Камиль Муллин перешел в .

28-летний форвард, являвшийся свободным агентом, заключил с казанским клубом контракт на один год.

Муллин в сезоне-2013/2014 уже выступал за «Рубин». В 2015 и 2017 годах он играл за молодежку казанцев.

Последним его клубом был . В сезоне-2021/22 нападающий провел 29 матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.

По данным журналиста Сергея Ильева, Муллина также хотел подписать . «Рубин» перехватил футболиста у команды из Тольятти уже после того, как он прошел медосмотр для нее.