«Рубин» подписал Муллина, хотя форвард уже прошел медосмотр для «Акрона»

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Нападающий Камиль Муллин перешел в «Рубин».

28-летний форвард, являвшийся свободным агентом, заключил с казанским клубом контракт на один год.

Муллин в сезоне-2013/2014 уже выступал за «Рубин». В 2015 и 2017 годах он играл за молодежку казанцев.

Последним его клубом был «Ротор». В сезоне-2021/22 нападающий провел 29 матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.

По данным журналиста Сергея Ильева, Муллина также хотел подписать «Акрон». «Рубин» перехватил футболиста у команды из Тольятти уже после того, как он прошел медосмотр для нее.

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