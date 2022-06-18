Слуцкий о том, что «Рубин» заваливает деньгами игроков: «В ФНЛ есть потолок зарплат. Новички говорили нам «да» до обсуждения денег»

Теги Рубин Леонид Слуцкий Андрей Талалаев премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Ахмат Футбол

Леонид Слуцкий ответил на заявление Андрея Талалаева о том, что «Рубин» «взрывает» трансферный рынок. 

– Много разговоров, что «Рубин» всех заваливает деньгами. Талалаев говорил, что с «Рубином» тяжело конкурировать. Как воспринимаете эти разговоры?

– Про кого он говорил? Я не очень понимаю. В ФНЛ есть потолок зарплат и мы, как и любой клуб в ФНЛ, обязаны соблюдать все эти требования.

Естественно футболисты, которые остались, у них действуют прежние контракты. Но вряд ли мы их как-то заваливали, потому что они подписали контракт не в это межсезонье. Вы же слышали интервью новичков, они говорили нам «да», когда раздавался телефонный звонок, еще до разговоров про деньги и все остальное.

Не могу назвать нас бедными или богатыми. Но основной момент, по которому мы быстро провели переговоры с большой группой игроков, это то, что все прекрасно понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия, требования, какие возможности для персонального роста мы предоставляем футболистам.

Что касается финансов, мы находимся в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы просто физически не можем их нарушить, – сказал тренер «Рубина».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные