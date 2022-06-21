Директор «Рубина»: «Решение ФИФА продиктовано истерикой и бредом и не имеет ничего общего с системой футбольного права»

Олег Яровинский считает, что новое решение ФИФА продиктовано истерикой и бредом.

Организация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

– Решение ФИФА может как-то повлиять на трансферные планы «Рубина» относительно, скажем, Юрия Дюпина или Ильи Самошникова, или вы были готовы к этому заранее?

– Это было ожидаемо. Мы рук не опускаем, продолжаем работать. Постараемся выиграть в паре ситуаций. В целом это решение продиктовано истерикой и бредом и не имеет ничего общего с системой футбольного права, которая функционировала.

При этом важно понимать, что футболисты тоже не защищены. Речь же идет о бесплатной аренде игрока на год, а затем он обязан вернуться в свой прежний клуб.

Футболист не может заключить с новой командой долгосрочный контракт, если она не ведет переговоры с «Рубином». И если футболист получит тяжелую травму, то этот случай также никак не регламентирован, в отличие от других форм отношений между клубами, – сказал спортивный директор .