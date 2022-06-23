Исполком РФС утвердил состав участников нового сезона РПЛ и Первой лиги. ФНЛ вернули историческое название

Исполком РФС утвердил регламент и состав участников следующего сезона РПЛ.
Участниками сезона-2022/23 объявлены следующие клубы: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. Последний тур пройдет 3 июня 2023 года.
Также исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия.
В Первой лиге сыграют «Акрон», «Алания», «Арсенал», «Балтика», «Велес», «Волга» (Ульяновск), «Волгарь», «Динамо» (Махачкала), «Енисей», КАМАЗ, «Краснодар-2», «Кубань», «Нефтехимик», «Родина» (Москва), «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Уфа», «Шинник».
Отметим, что из-за снятия «Спартака-2» в состав участников Первой лиги включен КАМАЗ, который занял 17-е место в Олимп-ФНЛ по итогам прошлого сезона и вылетел из турнира.