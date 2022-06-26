Глава совета директоров «Торпедо» ожидает посещаемость 10 тысяч в РПЛ: «Это будет хорошо для нас. На матче со «Спартаком» планируем увидеть 25-30 тысяч»

Глава совета директоров «Торпедо» высказался об аренах, где будет играть клуб в .

— Как вы относились к разговорам среди болельщиков о том, что не очень стремится в РПЛ в последние сезоны из-за отсутствия домашнего стадиона?

— Это совершенно разные истории, взаимосвязи между строительством арены и игрой команды нет. Понятно, что без своего стадиона у клуба в РПЛ будет больше затрат на аренду БСА , которая будет основной. Из-за концертов летом играть возможности там нет, до середины сентября домашние матчи проводим на .

— В «Лужниках» будут проходить только большие матчи?

— Пока у нас нет решения по этому вопросу. Будем разрабатывать концепцию по работе с болельщиками. Хотим перестроить клубный маркетинг и взаимодействие с болельщиками. Уже думаем, как привлечь людей на стадион, каким будет имидж команды.

— Какую ждете посещаемость на домашних матчах?

— Я думаю, что 10 тысяч будет хорошо для нас. Именно торпедовских болельщиков. На условном матче со планируем увидеть 25-30 тысяч зрителей.

Вообще хочу сказать, что у нас есть пусть и небольшой сегодня, но уникальный костяк болельщиков. Они поддерживали команду в самые непростые времена. В прошлом сезоне была фантастическая поддержка, без которой сложно было бы выйти в РПЛ. Надеемся на нее и в этом сезоне.

— Насколько велика разница между арендной платой «Лужников» и «Арены Химки»?

— «Лужники», конечно же, в разы дороже, – сказал Сергей Менжинский.