«Торпедо» из-за концертов «Руки вверх!», Лепса и «Ленинграда» не сможет проводить домашние матчи в «Лужниках» раньше 17 сентября

сможет проводить матчи в «Лужниках» только с осени.

Новичок РПЛ при лицензировании заявил как основной стадион. Резервной ареной клуба указаны «Химки».

Однако, по информации «РБ Спорт», команда не сможет проводить матчи в «Лужниках» в начале сезона из-за концертов, которые будут проходить на стадионе. 2 июля там выступит группа «Руки вверх!», 15-го – Григорий Лепс. 10 сентября состоится концерт группы «Ленинград».

Таким образом, провести первый домашний матч в «Лужниках» команда сможет не ранее 17 сентября.

После серии крупных концертов и массовых мероприятий поле на стадионах срезается, затем добавляется новый песок, после чего поле засеивается. Новый газон будет готов через два месяца.