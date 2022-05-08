«Торпедо» предложит вариант календаря РПЛ с 20 командами

Гендиректор «Торпедо» предложит календарь с расширением до 20 команд.

Московская команда занимает второе место в турнирной таблице за два тура до конца.

– Велика вероятность, что в ближайших турах обеспечит себе прямую путевку в РПЛ. Вы входите в состав рабочей группы, которая решает вопрос обмена между РПЛ и ФНЛ. Какие варианты и есть ли решения?

– Надеюсь, наш клуб решит вопрос выхода в РПЛ напрямую, через 1-2-е место. Что касается стыков, то решение исполкома – доиграть так, как есть – 2 команды вылетают, 2 – в стыки. На рабочей группе обсуждали несколько вариантов, РПЛ представила проекты по новому формату, их изучают.

– Какой из проектов считаете наиболее приемлемым?

– Мы сами попробовали сделать календарь из расчета 20 команд. Сделали календарь – без еврокубков, но с датами для сборной. Получилось шесть «тройников» – когда три игры в неделю. Наверное, это тяжеловато. Считали с даты первого тура – 10 июля. Представлю этот вариант на заседании рабочей группы.

– сказал, что расскажет о своем будущем 21 мая, после заключительного тура. Что с контрактом главного тренера?

– Он заканчивается в конце сезона. По завершении первенства спокойно все решим и объявим.

– Клуб прошел лицензирование в РПЛ?

– Да, нам сообщили, что претензий и штрафов нет. Пока документов у нас нет, не объявлено и на сайте , но мы оперируем устными данными. Основной стадион – , запасной – .

– Много новостей по стадиону «Торпедо». Остается только сожалеть, что на нем не будет крыши – то есть в Москве нет ни одного стадиона с крышей. Есть вероятность, что крыша все же появится?

– Давайте придем в себя. Проект утвержден, и чтобы переделать его, нужно еще полтора года. Поэтому стадион будет без крыши, но с навесом и вместимостью в 15 тысяч зрителей. Стадион с крышей – это удорожание проекта на 3 миллиарда рублей, – сказал Денис Маслов.

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