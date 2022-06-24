Глава совета директоров рассказал о бюджете клуба после выхода в РПЛ.

— Какой бюджет у клуба был в ФНЛ? И насколько он вырастет сейчас?

— У нас была сумма порядка 400 миллионов рублей. Эти цифры открыты и опубликованы. На РПЛ будет около 1,4 миллиарда — на один миллиард больше. Бюджет скромный по сравнению с топовыми клубами лиги.

Наша задача на сезон с учетом имеющегося бюджета — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ. Если задача будет перевыполнена, вознаградим команду дополнительно. Задача-максимум — попасть в верхнюю часть таблицы.

— Каким вы видите «Торпедо» в наступающем сезоне?

— Хочется, чтобы «Торпедо» было клубом с собственным лицом. В идеале должна действовать вертикаль. Понятно, что проще покупать игроков, чем воспитывать самим. Но хочется видеть «лифт» — от мальчика, играющего в собственной академии, до игрока главной команды. Для этого мы уже создали «Торпедо-2», – сказал Сергей Менжинский.