Президент «Торпедо»: «На стадионе «ПСЖ» будем выступать, скорее всего»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о ситуации со стадионом.
Сообщалось, что из-за концертов клуб не сможет использовать «Лужники» для домашних матчей до 17 сентября.
– Правда ли, что «Торпедо» сможет выступать в «Лужниках» только с осени, а до этого времени – на стадионе в Химках?
– Скорее всего, мы будем выступать на стадионе «Пари Сен-Жермен» во Франции.
– Вы вели переговоры с «Химками»?
– С «Химками»? Зачем нам «Химки». Я же вам говорю, во Франции будем – «Пари Сен-Жермен».
– Выходил ли «Спартак» с предложением сыграть товарищеский матч вместо Суперкубка страны?
– Черт его знает. Мы хотели сыграть с «Барселоной», но пока только «Спартак», – ответил Маслов.