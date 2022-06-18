Президент «Торпедо»: «На стадионе «ПСЖ» будем выступать, скорее всего»

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о ситуации со стадионом.

Сообщалось, что из-за концертов клуб не сможет использовать для домашних матчей до 17 сентября.

– Правда ли, что сможет выступать в «Лужниках» только с осени, а до этого времени – на стадионе в Химках?

– Скорее всего, мы будем выступать на стадионе «Пари Сен-Жермен» во Франции.

– Вы вели переговоры с «Химками»?

– С «Химками»? Зачем нам . Я же вам говорю, во Франции будем – .

– Выходил ли «Спартак» с предложением сыграть товарищеский матч вместо Суперкубка страны?

– Черт его знает. Мы хотели сыграть с «Барселоной», но пока только , – ответил Маслов.