Депутат Пайкин призвал Дюкова принять крымские клубы под эгиду РФС: «Пора переходить из обороны в наступление»

Борис Пайкин считает, что РФС должен принять под свою эгиду крымские клубы.

«Такое решение в нынешних условиях кажется единственно верным. Помимо политического значения этот шаг дал бы импульс развитию спорта в Крыму, послужил бы толчком для совершенствования спортивной инфраструктуры полуострова.

Решение УЕФА, принятое в 2015 году, носило половинчатый характер: с одной стороны, крымским командам не разрешалось выступать в рамках российской Премьер-лиги, но, с другой стороны, признавалась их автономия от украинского футбола.

Думаю, Российскому футбольному союзу надо возобновить работу по вхождению крымских команд в состав и одновременно начать переговоры по этому вопросу с УЕФА.

В спорте пора переходить из обороны в наступление, руководствуясь, в первую очередь, нашими национальными интересами», – говорится в обращении члена комитета Госдумы по физической культуре и спорту к президенту РФС Александру Дюкову.