Депутат Ющенко о лиге Крыма, ДНР, ЛНР: «ФИФА и УЕФА попирают все морально-этические нормы. Почему мы должны на них оглядываться?»

Депутат Госдумы высказался об идее лиги Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.
Ранее сообщалось, что клубы из этих регионов могут создать объединенную лигу.
«Как это будет осуществляться? Какая у всего этого будет логистика? Это будет турнир по круговой системе, в течение какого-то времени на определенной территории?
В формате чемпионата по круговой системе в течение года, наверное, это будет проблематично. Это можно сделать в качестве соревнований из пяти-шести клубов на одной территории по круговой системе в течение недели, такой дружеский турнир. Идея может реализовываться после обеспечения безопасности на территории ДНР и ЛНР. Идея хорошая, и в этом направлении нужно идти.
А что касается оглядки на ФИФА и УЕФА... Эти организации попирают все морально-этические нормы. Абсолютно наплевав на все международные нормативы просто выгнали нашу сборную. Если они наплевали на все, почему мы должны на них оглядываться? С этой точки зрения, мне кажется, это не аргумент.
Наверняка будут сложности с логистикой. Школы и традиции там великие. Насколько сейчас они готовы собрать команды, которые будут соответствовать уровню какого-то чемпионата? Если сделать это между собой, то это будет не совсем статусный турнир, а скорее всего, более любительский.
Идея хорошая, но в ближайшее время она нереализуемая. Нужно создать какую-то рабочую группу, возможно, под эгидой РФС, которая может сформулировать позиции исходя из возможностей. Это имидж и идея возвращения к мирной жизни», – сказал Александр Ющенко.
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