Депутат Ющенко о лиге Крыма, ДНР, ЛНР: «ФИФА и УЕФА попирают все морально-этические нормы. Почему мы должны на них оглядываться?»

Депутат Госдумы высказался об идее лиги Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.

Ранее сообщалось, что клубы из этих регионов могут создать объединенную лигу.

«Как это будет осуществляться? Какая у всего этого будет логистика? Это будет турнир по круговой системе, в течение какого-то времени на определенной территории?

В формате чемпионата по круговой системе в течение года, наверное, это будет проблематично. Это можно сделать в качестве соревнований из пяти-шести клубов на одной территории по круговой системе в течение недели, такой дружеский турнир. Идея может реализовываться после обеспечения безопасности на территории ДНР и ЛНР. Идея хорошая, и в этом направлении нужно идти.

А что касается оглядки на и ... Эти организации попирают все морально-этические нормы. Абсолютно наплевав на все международные нормативы просто выгнали нашу сборную. Если они наплевали на все, почему мы должны на них оглядываться? С этой точки зрения, мне кажется, это не аргумент.

Наверняка будут сложности с логистикой. Школы и традиции там великие. Насколько сейчас они готовы собрать команды, которые будут соответствовать уровню какого-то чемпионата? Если сделать это между собой, то это будет не совсем статусный турнир, а скорее всего, более любительский.

Идея хорошая, но в ближайшее время она нереализуемая. Нужно создать какую-то рабочую группу, возможно, под эгидой РФС, которая может сформулировать позиции исходя из возможностей. Это имидж и идея возвращения к мирной жизни», – сказал Александр Ющенко.