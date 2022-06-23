Бабаев о Языджи: «Наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля». Это связано и с внешними обстоятельствами»

Роман Бабаев рассказал, почему ЦСКА не выкупил Юсуфа Языджи.
Сегодня московский клуб объявил об уходе полузащитника, арендованного у «Лилля».
«Мы благодарны Юсуфу за его период в составе ЦСКА. Он сразу стал одним из лидеров команды, автором яркого мартовского отрезка.
Безусловно, Юсуф – сильный игрок. Однако наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами.
Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере», – сказал генеральный директор ЦСКА.