Бабаев о Языджи: «Наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля». Это связано и с внешними обстоятельствами»

рассказал, почему ЦСКА не выкупил .

Сегодня московский клуб объявил об уходе полузащитника, арендованного у .

«Мы благодарны Юсуфу за его период в составе ЦСКА. Он сразу стал одним из лидеров команды, автором яркого мартовского отрезка.

Безусловно, Юсуф – сильный игрок. Однако наше видение финансовой составляющей трансфера отличается от позиции «Лилля», в том числе это связано и с изменившимися внешними обстоятельствами.

Желаем Юсуфу удачи в дальнейшей карьере», – сказал генеральный директор .