«Зачем выкупать Языджи? ЦСКА в еврокубках не участвует. Больше 10 млн евро – большая роскошь». Масалитин об армейцах

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Валерий Масалитин высказался о ситуации с Юсуфом Языджи.

ЦСКА хочет выкупить хавбека за 6-8 млн евро, тогда как «Лилль» требует 12 млн.

«А зачем выкупать Языджи? ЦСКА в еврокубках не участвует. Я считаю, что иностранцев надо приглашать для того, чтобы усилить клуб к матчам в еврокубках.

В любом случае платить больше 10 млн евро за Языджи для ЦСКА – большая роскошь. Тем более пришел Федотов, и у него тоже должно быть какое-то слово: нужен Юсуф или нет.

Можно, конечно, попробовать продлить аренду, посмотреть на турка полный сезон, а то он половину матчей хорошо провел, а половину провалил», — сказал экс-форвард армейцев.

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