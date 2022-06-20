«Зачем выкупать Языджи? ЦСКА в еврокубках не участвует. Больше 10 млн евро – большая роскошь». Масалитин об армейцах

высказался о ситуации с .

ЦСКА хочет выкупить хавбека за 6-8 млн евро, тогда как требует 12 млн.

«А зачем выкупать Языджи? в еврокубках не участвует. Я считаю, что иностранцев надо приглашать для того, чтобы усилить клуб к матчам в еврокубках.

В любом случае платить больше 10 млн евро за Языджи для ЦСКА – большая роскошь. Тем более пришел Федотов, и у него тоже должно быть какое-то слово: нужен Юсуф или нет.

Можно, конечно, попробовать продлить аренду, посмотреть на турка полный сезон, а то он половину матчей хорошо провел, а половину провалил», — сказал экс-форвард армейцев.