Пономарев об уходе Языджи из ЦСКА: «Это дешевое повидло, случайно себя показал. Не такого уровня игрок, чтобы впахивать на поле»

Владимир Пономарев прокомментировал уход из ЦСКА.

Ранее президент Оливье Летанг сообщил, что российский клуб не будет выкупать турецкого футболиста.

«Правильно делают, что от него избавляются. Это дешевое повидло, не будет он играть.

Языджи случайно себя показал и выстрелил, так бывает в чемпионате. Да, забивал с 11-метровых на ажиотаже, но больше он играть не будет.

Он не такого уровня игрок, чтобы впахивать на футбольном поле.

Он привык зарабатывать. За границей надо будет пахать. Хорошо, что не сумел договориться», – сказал ветеран московского клуба.