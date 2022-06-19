Пономарев об уходе Языджи из ЦСКА: «Это дешевое повидло, случайно себя показал. Не такого уровня игрок, чтобы впахивать на поле»

Владимир Пономарев прокомментировал уход Юсуфа Языджи из ЦСКА.
Ранее президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил, что российский клуб не будет выкупать турецкого футболиста.
«Правильно делают, что от него избавляются. Это дешевое повидло, не будет он играть.
Языджи случайно себя показал и выстрелил, так бывает в чемпионате. Да, забивал с 11-метровых на ажиотаже, но больше он играть не будет.
Он не такого уровня игрок, чтобы впахивать на футбольном поле.
Он привык зарабатывать. За границей надо будет пахать. Хорошо, что ЦСКА не сумел договориться», – сказал ветеран московского клуба.