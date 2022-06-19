«Языджи – один из самых успешных трансферов в истории ЦСКА. Он очень любит Россию и Москву». Агент о будущем хавбека

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Агент Юсуфа Языджи считает переход игрока в ЦСКА одним из самых успешных трансферов в истории клуба.

Ранее президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил, что российский клуб не будет выкупать турецкого футболиста.

«Я не могу комментировать тему, которая касается клубных сторон. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение. К сожалению, у нас нет никакой власти.

Все, что я могу сказать, это то, что Юсуф Языджи провел фантастическое время в ЦСКА, показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом, и он стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории.

Юсуф очень любит Россию и Москву. Я неоднократно указывал, что если позволят обстоятельства, он желает остаться в России. Большего сказать не могу», – сказал Адем Чебеджи.

Турок забил 8 голов в 10 матчах РПЛ. Его статистика – здесь.

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