Экс-тренер «Мюнхена-1860» Бушуев о работе с Нагельсманном: «Скажи тогда, что он с «Баварией» возьмет чемпионство – все бы у виска покрутили»

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Бывший тренер «Велеса» Денис Бушуев поделился воспоминаниями о работе с Юлианом Нагельсманном

– Вашим помощником там [в «Мюнхене-1860» U-17] был нынешний тренер «Баварии» Нагельсман, верно?

– Да, он, как и я, рано закончил – предложили остаться в структуре клуба. Причем поначалу вообще ничто не указывало на то, что он станет большим тренером. Он даже не был полностью погружен в работу – работал на неполную ставку. Для него это был скорее способ не терять связь с футболом после завершения игровой карьеры.

В какой-то момент он хотел совсем закончить с тренерством и сосредоточиться на учебе по профилю спортивного менеджмента. Скажи тогда, что он с «Баварией» возьмет чемпионство в 2022-м – все бы у виска покрутили, – сказал Бушуев.

 

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