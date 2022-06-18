«Федун говорил, что потерял 99% своего состояния – он содержит «Спартак» на дивиденды от «Лукойла». Владелец «Велеса» о финансах после 24 февраля

Владелец «Велеса» рассказал о финансовых трудностях Леонида Федуна.
«Ударила ли ситуация на рынке после 24 февраля по нашим финансам? Достаточно.
Федун говорил, что потерял 99% своего состояния – он содержит клуб на дивиденды от «Лукойла», акции которого сильно просели.
Я хоть и не владелец бизнеса, а менеджер, но тоже человек из мира инвестиций (Шиленков – замгендиректора ИК «Велес Капитал» – прим. ред.). Поэтому наши ситуации в чем-то схожи – «Велес» во многом содержится на дивиденды от акций, которыми я владею. И богаче за этот период я не стал», – сказал Евгений Шиленков.