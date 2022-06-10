В ФНЛ-2022/23 сыграют 18 команд вместо 20. Решение должен утвердить РФС

В новом сезоне ФНЛ сыграют 18 команд вместо 20.

Президиум ФНЛ принял решение об участии 18 команд в сезоне-2022/23, старт турнира запланирован на 17 июля.

«В пятницу, 10 июня, состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги, которое прошло в режиме видеосвязи.

На нем было принято решение, что в следующем сезоне в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд. Датой начала турнира выбрано 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.

Обмен командами между ФНЛ 1 и ФНЛ 2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с сохранить в действующем формате: 2 клуба выходят в Премьер-лигу напрямую, еще 2 играют в стыковых матчах.

Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: и Вторая лиги», – говорится в сообщении ФНЛ.

Окончательные решения по изменению формата лиг должно утвердить бюро исполкома .