Экс-тренер «Велеса» Бушуев о Германии: «Бензин подорожал – уже больше 2 евро за литр. Уезжая из дома, выключаю отопление, хорошая погода – выкручиваю тепло»

Бывший тренер прокомментировал ситуацию с ценами в Германии.

– Что делали после неприятного расставания с «Велесом»?

– Уехал в Германию – это мой второй дом. Сын учится здесь в школе – полгода не виделись. Он здесь вырос, все друзья здесь.

– Его жизнь, отношение к нему со стороны приятелей изменились после 24 февраля?

– Нет-нет, тем более в гимназии учатся дети со всего мира, не только из Европы. И я сам на себе ничего такого не почувствовал.

Более того – вот брал газеты последние два дня, тот же Bild – о событиях на Украине даже не пишут. Всех интересует внутрянка, то, что творится в регионах – например, отмена ковидных ограничений – тут две недели назад отменили обязательные тесты и маски.

– Только сейчас?

– На улице отменили давно, а вот в магазинах и общественных местах – да, лишь дней 15 назад.

Пока еще маски надо носить в транспорте, в остальных моментах сделали поблажки. При этом коэффициент заражения в Германии очень высокий. Возможно, видят, что люди устали от ограничений.

– Как в бытовом плане в Германии? Некоторые российские медиа рисуют картину тотального кризиса.

– Бензин подорожал — это правда. Уже чуть больше 2 евро за литр, хотя в январе был по 1,3 евро.

При этом цены в магазинах не сказать, что сильно изменились. Они всегда периодически чуть растут, но какого-то особого скачка я не заметил. С прилавков тоже ничего не пропало.

– А с газом как?

– Экономлю. Когда уезжаю из дома – стараюсь выключать отопление. Сейчас хорошая погода – выкручиваю тепло на минимум.

Да и на кухне лишний раз не покулинаришь – стараюсь готовить чуть реже. Что-то подогреть – тоже не на газе.

– Сильно подорожал?

– Пока не понятно – все счета за год приходят в начале следующего. Тогда же устанавливается минималка на новый год, – сказал Бушуев.