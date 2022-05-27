ЦСКА интересуется опорником «Велеса» Майга

может приобрести капитана «Велеса» .

Приглашение малийца во многом зависит от того, кто будет назначен новым главным тренером армейцев, сообщает «Матч ТВ».

27-летний опорный полузащитник получил российский паспорт в ноябре прошлого года.

В апреле сообщалось, что предлагал 10 млн рублей за игрока, однако это не устроило.

Информацию об интересе ЦСКА к Майга прокомментировал владелец «Велеса» .

«И по Мамаду, и по другим нашим игрокам есть предложения, ждем, когда они капитализируются, то есть будет четкая конкретика.

А по поводу интереса к Майга со стороны ЦСКА… Да, наш спортивный директор контактировал по нему с армейцами. Ждем!» – сказал Шиленков.

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