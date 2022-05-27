ЦСКА интересуется опорником «Велеса» Майга

ЦСКА может приобрести капитана «Велеса» Мамаду Майга.
Приглашение малийца во многом зависит от того, кто будет назначен новым главным тренером армейцев, сообщает «Матч ТВ».
27-летний опорный полузащитник получил российский паспорт в ноябре прошлого года.
В апреле сообщалось, что «Нижний Новгород» предлагал 10 млн рублей за игрока, однако «Велес» это не устроило.
Информацию об интересе ЦСКА к Майга прокомментировал владелец «Велеса» Евгений Шиленков.
«И по Мамаду, и по другим нашим игрокам есть предложения, ждем, когда они капитализируются, то есть будет четкая конкретика.
А по поводу интереса к Майга со стороны ЦСКА… Да, наш спортивный директор контактировал по нему с армейцами. Ждем!» – сказал Шиленков.
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