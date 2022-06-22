Антони хочет перейти в «МЮ». Клуб провел переговоры с вингером, но не делал предложений «Аяксу»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Антони Футбол

Вингер «Аякса» Антони хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Клуб провел неофициальные переговоры с 22-летним футболистом, но пока не делал предложений «Аяксу». Игрок работал с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом в «Аяксе» и хочет продолжить играть под его руководством.

Тен Хаг также заинтересован в продолжении сотрудничества с бразильцем. Тренер намерен усилить атакующую линию «Юнайтед».

В 23 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов Антони забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.

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