Антони хочет перейти в «МЮ». Клуб провел переговоры с вингером, но не делал предложений «Аяксу»

Вингер Антони хочет перейти в .

Клуб провел неофициальные переговоры с 22-летним футболистом, но пока не делал предложений «Аяксу». Игрок работал с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом в «Аяксе» и хочет продолжить играть под его руководством.

Тен Хаг также заинтересован в продолжении сотрудничества с бразильцем. Тренер намерен усилить атакующую линию «Юнайтед».

В 23 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов Антони забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.