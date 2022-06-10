Представители вингера «Аякса» Антони прибыли на переговоры с «МЮ». Сделку оценивают в 60 млн евро

интересен вингер Антони.

Как пишет GOAL Brasil, представители 22-летнего футболиста прибыли в Европу, чтобы провести переговоры по поводу возможного трансфера в «Манчестер Юнайтед». Потенциальная сделка оценивается в 60 млн евро.

Будущее Антони может быть определено в ближайшие дни. Хавбек может стать первым трансфером клуба при Эрике тен Хаге.

В минувшем сезоне бразилец провел 33 матча за «Аякс» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 передач. Его статистика доступна по ссылке.