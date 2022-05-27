Магуайр, вероятно, останется ключевым игроком «МЮ» при тен Хаге. Клубу интересны Пау Торрес и Тимбер

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«Манчестер Юнайтед» не продаст Харри Магуайра летом, но клубу интересны два защитника.

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своей колонке для CaughtOffside.

Ранее на этой неделе руководство клуба обсуждало с новым тренером Эриком тен Хагу кандидатуру 20-летнего защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. Кроме того, «МЮ» интересен Пау Торрес, в контракте которого с «Вильярреалом» прописаны отступные в размере 60 млн евро. Отмечается, что переговоры с испанским клубом о снижении цены на 25-летнего защитника возможны.

Переговоры ни с одним из этих футболистов пока не вышли на продвинутую стадию – «Манчестер Юнайтед» продолжает обсуждать с тен Хагом планы на будущее и делать выводы по нынешней ситуации в клубе.

Пока нет сведений о том, что из «Манчестер Юнайтед» уйдет капитан команды Харри Магуайр. В ближайшие дни 29-летний защитник напрямую пообщается с тен Хагом, чтобы выяснить, каковы планы клуба на него.

Магуайра включали в число игроков «МЮ», интересных «Барселоне», но на данный момент его переход в каталонский клуб нереалистичен. Несмотря на возможные изменения, можно ожидать, что Магуайр останется ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге и будет играть в паре с новым центральным защитником.

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