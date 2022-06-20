Переход Лукаку в «Интер» задерживается из-за президента миланцев. Он не хочет платить 10 млн евро «Челси» и 100% зарплаты игроку

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

Президент «Интера» Стивен Чжан не одобрил условия возвращения форварда Ромелу Лукаку.

По сведениям The Athletic, «Челси» хочет получить за аренду футболиста 10 миллионов евро и ожидает, что «нерадзурри» возьмут на себя выплату бельгийцу 100% зарплаты.

Менеджеры «Интера», работающие над трансфером, готовы пойти на это, однако согласовать условия с Чжаном не удалось. Сегодня состоится новый этап переговоров с целью разрешить ситуацию.

Лукаку – худший трансфер в истории «Челси». Шевченко, Мората, Торрес – в антитоп-10 (Daily Mail)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные