Переход Лукаку в «Интер» задерживается из-за президента миланцев. Он не хочет платить 10 млн евро «Челси» и 100% зарплаты игроку

Президент Стивен Чжан не одобрил условия возвращения форварда .

По сведениям The Athletic, «Челси» хочет получить за аренду футболиста 10 миллионов евро и ожидает, что «нерадзурри» возьмут на себя выплату бельгийцу 100% зарплаты.

Менеджеры «Интера», работающие над трансфером, готовы пойти на это, однако согласовать условия с Чжаном не удалось. Сегодня состоится новый этап переговоров с целью разрешить ситуацию.

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