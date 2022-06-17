«Челси» запросил информацию о Шкриньяре, Бастони, Думфрисе и де Врее во время переговоров с «Интером» по Лукаку

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«Челси» намерен усилить линию обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и, вероятно, Маркоса Алонсо.

Лондонцы запросили информацию о защитниках «Интера» Милане Шкриньяре, Алессандро Бастони, Дензеле Думфрисе и Стефане де Врее во время переговоров с миланским клубом, который хочет арендовать форварда «синих» Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что Шкриньяра планирует купить «ПСЖ», на Бастони претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а де Врей и Думфрис интересны «МЮ».

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