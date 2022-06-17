«Челси» запросил информацию о Шкриньяре, Бастони, Думфрисе и де Врее во время переговоров с «Интером» по Лукаку

намерен усилить линию обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и, вероятно, Маркоса Алонсо.

Лондонцы запросили информацию о защитниках , Алессандро Бастони, и Стефане де Врее во время переговоров с миланским клубом, который хочет арендовать форварда «синих» .

Ранее сообщалось, что Шкриньяра планирует купить «ПСЖ», на Бастони претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а де Врей и Думфрис интересны «МЮ».