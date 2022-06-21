Зарема о словах Медведева про Суперкубок: «Спартак» сам просил провести матч в Петербурге, оказывается. Может, еще Иванова и Мешкова назначить попросил?»

отреагировала на слова генерального директора .

заявил, что и «Динамо» до финала БЕТСИТИ Кубка России были готовы провести матч за в Санкт-Петербурге, но после победы гендиректор красно-белых передумал.

«Питерские долго думали и наконец придумали, выпустив на арену господина Медведева.

Какие еще у них есть секреты? Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить? Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?

Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился», – сказала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.