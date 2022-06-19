Гурцкая о Суперкубке: «Фанатов «Спартака» было бы в два раза больше в любом другом городе. Матч проводят в Петербурге, избегая этой проблемы»

критически относится к проведению Олимп Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

9 июля на стадионе «Газпром Арена» встретятся и .

«По факту, как оно получилось – это беспредел. Поступить так со «Спартаком»…

Я не понимаю, в чем была проблема собраться, условно, Медведеву и Мележикову, взять любые два города, закинуть бумажки в корзину и вытащить оттуда город, в котором пройдет матч. Скажем, Казань и Нижний Новгород.

Или проведите матч в Сочи – там красиво, море, пафосно, много отдыхающих. Был бы праздник футбола!

В Нижнем Новгороде был финал Кубка России – отлично прошел, просто выдающимся образом. В Волгограде проведите матч! Да в любом другом городе! И были бы все довольны.

Но понимаете, в чем была бы проблема… В том, что в любом другом городе, кроме Санкт-Петербурга, болельщиков «Спартака» было бы в два раза больше, чем болельщиков «Зенита». Чтобы избежать этой проблемы и принести очередной трофей за годы правления Алексея Борисовича [Миллера], матч проводят в Санкт-Петербурге.

Не факт, что «Спартак» проиграет этот матч, но давать преимущество до начала матча – это уже нечестно», – сказал футбольный менеджер на ютуб-канале «У Кузьмича».

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище

Агентский беспредел, патриотизм по указке и отъезд из России. Главное из мощного выпуска «Красавы»