Губерниев о Суперкубке: «А если Зарема и РФС договорились и привлекают внимание к большому матчу? Маркетинговый ход»

высказался о ситуации вокруг Олимп Суперкубка России.

«Спартак» выступал против проведения матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге намекал на возможный бойкот игры.

«Во-первых, это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход.

Во-вторых, если Казани и Саранску нужна помощь в развитии футбола, то как Россию тогда можно назвать футбольной страной?

На самом деле, я считаю, что все эти скандалы даже к лучшему сейчас. Пусть набрасывают, пусть ссорятся между собой. Для «Спартака» подобная ситуация должна быть мотивацией, раздражителем. Если они настоящие чемпионы, пускай, приедут в Питер и обыграют «Зенит». Вот тогда они будут настоящими чемпионами», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Зарема Салихова: «Пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперед. У нас наивных нет»

Зарема о Суперкубке: «Это напоминает 1939-й, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок. Происходящее – позор для РФС»