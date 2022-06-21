«Мележиков выступил как герой Толстого: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко». Медведев о словах гендиректора «Спартака» про Суперкубок

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Олимп Суперкубок России Евгений Мележиков Футбол

Александр Медведев ответил генеральному директору «Спартака» Евгению Мележикову. 

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что до финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» и «Динамо» выражали готовность играть матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге, если «Зенит» поддержит перенос начала нового сезона. Однако после победы директор «Спартака» отказался от этой идеи. 

Мележиков назвал слова Медведева «сказками» и заявил, что разговоров о Суперкубке до финала Кубка не было. 

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», – сказал Медведев.

В рассказе «Косточка» мальчик Ваня тайно съел сливу и отказался в этом признаться. Отец сказал детям, что в сливе есть косточка и тот, кто проглотит ее, умрет. Ваня от испуга ответил, что не глотал косточку, а выбросил.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные