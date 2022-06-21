«Мележиков выступил как герой Толстого: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко». Медведев о словах гендиректора «Спартака» про Суперкубок

ответил генеральному директору «Спартака» Евгению Мележикову.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что до финала БЕТСИТИ Кубка России и «Динамо» выражали готовность играть матч за в Санкт-Петербурге, если поддержит перенос начала нового сезона. Однако после победы директор «Спартака» отказался от этой идеи.

Мележиков назвал слова Медведева «сказками» и заявил, что разговоров о Суперкубке до финала Кубка не было.

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я ее выбросил за окошко», – сказал Медведев.

В рассказе «Косточка» мальчик Ваня тайно съел сливу и отказался в этом признаться. Отец сказал детям, что в сливе есть косточка и тот, кто проглотит ее, умрет. Ваня от испуга ответил, что не глотал косточку, а выбросил.