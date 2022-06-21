Медведев о Суперкубке: «До финала Кубка «Спартак» и «Динамо» были готовы играть в Петербурге. Но после победы гендир «Спартака» отказался»

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Генеральный директор «Зенита» рассказал, что «Спартак» хотел играть за Суперкубок в Петербурге.

«Не хотел об этом говорить, но вынужден.

До финала Кубка России при свидетелях ко мне подошли два гендиректора – «Спартака» и «Динамо». И сказали, что независимо от того, кто победит в Кубке России, они поддержат проведение финала Суперкубка в Санкт-Петербурге при условии, что мы поддержим перенос чемпионата на одну неделю. Мы согласились, и они получили официальные заверения.

Но на следующий день после победы гендир «Спартака» сказал, что отзывает предложение. А потом сказал, что против игры в Петербурге. В таких случаях говорят: без комментариев», – сказал Александр Медведев.

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