Зарема о Суперкубке: «Это напоминает 1939-й, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок. Происходящее – позор для РФС»

Зарема Салихова раскритиковала РФС за решение провести Суперкубок России в Петербурге.

«Спартак» и «Зенит» сыграют на «Газпром Арене» 9 июля.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.

На мой взгляд, важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы. Казань лишилась команды в и многие европейских соревнований – почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес?

То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу от таксистов до владельцев кафе. Питер и так не обделен вниманием – на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год.

В европейских странах есть разные обычаи и традиции выбора поля для матча Суперкубка. Но все они заранее оговорены и прописаны в соответствующих документах. Почему у нас до сих пор нет четких регламентов проведения? Столько сотрудников работает в РФС. А может, специально, чтобы оставлять лазейки для таких прецедентов? В 2020-м поменяли место проведения полуфинала. «Домашнее» судейство, и в 2022-м снова беспредел. Зато KPI выполнен, ведь «дома надежнее».

Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика – спустить сверху нелогичное решение и точка?

Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Все, что происходит вокруг этого матча – это позор для в 2022-м, а не праздник футбола», – заявила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Антиспартаковский заговор мог начать Берия. В 1939-м «Спартак» взял Кубок СССР, но потом команду заставили переиграть полуфинал