Директор ФИФА о бане России: «Желаю от имени организации, чтобы мы скоро снова увидели российский футбол на международной арене»

В ФИФА надеются на возвращение российского футбола на международную арену.

Об этом рассказал директор европейского департамента национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Маммадов на конференции в Москве.

«Хотел бы передать вам наилучшие пожелания от главы ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры.

Мы все помним чемпионат мира, это было грандиозное мероприятие, прекрасная организация. Все это оставило приятные теплые впечатления. ФИФА организовывает программы наследия.

РФС взял инициативу на себя и уже внедряет очень эффективные проекты. РФС участвует в различных проектах ФИФА.

От лица ФИФА хочу поблагодарить вас за тесное сотрудничество в период пандемии. Можно уже говорить о пандемии в прошедшем времени, эти 24 месяца были непростыми, но вам удалось продолжить футбол.

Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать от имени ФИФА скорейшего разрешения ситуации, чтобы в ближайшем будущем мы снова увидели российский футбол на международной арене», – заявил Маммадов.

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