Сборная Польши об отстранении Рыбуса: «Не ожидаем санкций от УЕФА или ФИФА»

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В сборной Польши не думают, что будут наказаны за отстранение Мачея Рыбуса от команды.

Об этом заявил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

«Мы не ожидаем каких-либо санкций со стороны УЕФА или ФИФА за размытые формулировки по невызову Мачея Рыбуса. Всегда все вызовы в сборную курировались лично главным тренером.

Что касается того, может быть изменено решение или нет, я не уполномочен говорить о таком», – сказал Квятковски.

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