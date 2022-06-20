Сборная Польши об отстранении Рыбуса: «Не ожидаем санкций от УЕФА или ФИФА»

В сборной Польши не думают, что будут наказаны за отстранение Мачея Рыбуса от команды.

Об этом заявил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

«Мы не ожидаем каких-либо санкций со стороны или за размытые формулировки по невызову . Всегда все вызовы в сборную курировались лично главным тренером.

Что касается того, может быть изменено решение или нет, я не уполномочен говорить о таком», – сказал Квятковски.

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