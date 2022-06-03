Яровинский о зарплате Фамейе: «Почему-то принято «Рубин» связывать с огромными тратами. То есть больше у нас никаких преимуществ нет, конечно»

Спортивный директор «Рубина» прокомментировал зарплату нового игрока команды .

– Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что дал зарплату в 4 миллиона новичку Фамейе. Это так?

– Нет, конечно, его зарплата намного меньше.

– Правда, что при трансфере был подписной бонус в 200-300 тысяч евро?

– Нет, это абсолютно фэйковая информация. И вообще сейчас почему-то принято «Рубин» связывать с каким-то огромными тратами.

И что мы всех заваливаем деньгами, тем самым заманиваем игроков к нам. То есть больше у нас никаких преимуществ нет, конечно. Мы ведь всегда всех заваливали деньгами, особенно в РПЛ.

Куча футболистов «Зенита», «Спартака», «Локомотива» мечтали перейти к нам только ради денег. А в ФНЛ мы продолжили то же самое.

– Как удалось убедить Фамейе перейти? К нему якобы был интерес из , а он выбрал клуб Олимп-ФНЛ.

– Мы просто с ним разговаривали. Интерес к нему от «Рубина» был еще до того, как мы вылетели в ФНЛ, – сказал .