Доходная часть бюджета РФС в 2022-м сократилась на 29% из-за санкций ФИФА и УЕФА

Глава РФС сообщил о сокращении доходов из-за санкций.

«Финансовым результатом санкций со стороны и стало снижение доходов РФС – уход ряда спонсоров, снижение призовых.

Доходная часть бюджета РФС в 2022 году сократилась на 29 процентов и составила 6 млрд 773 млн рублей.

Оптимизация расходов помогла сохранить примерно 2,1 млрд рублей, тогда как антикризисные меры работы со спонсорами принесли 2,5 млрд рублей», – сказал во время конференции союза в Москве.

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