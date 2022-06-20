Депутат Милонов о Рыбусе: «Играть за Польшу – так себе удовольствие. Теперь Мачей не будет соучастником бесславного проигрыша»

Депутат высказался о решении не вызывать в сборную Польши.

Польский футбольный союз (PZPN) ранее сообщил, что защитника не вызовут на сентябрьские сборы в сборной и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».

«Я думаю, что Рыбус ничего не пропускает, играть за сборную Польши – так себе удовольствие. Теперь Мачей не будет соучастником бесславного проигрыша польских футболистов.

Мы же понимаем какая перспектива у этой сборной – топтаться где-то внизу, подпирать со дна в турнирной таблице. Одним гарантированным позорным поражением в его биографии будет меньше, так что для него это не такая уж и плохая новость», – сказал депутат Госдумы.

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