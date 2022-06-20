Депутат Милонов о Рыбусе: «Играть за Польшу – так себе удовольствие. Теперь Мачей не будет соучастником бесславного проигрыша»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу Государственная дума Федерация футбола Польши Мачей Рыбус Виталий Милонов Политика Футбол

Депутат Виталий Милонов высказался о решении не вызывать Мачея Рыбуса в сборную Польши. 

Польский футбольный союз (PZPN) ранее сообщил, что защитника «Спартака» не вызовут на сентябрьские сборы в сборной Польши и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».

«Я думаю, что Рыбус ничего не пропускает, играть за сборную Польши – так себе удовольствие. Теперь Мачей не будет соучастником бесславного проигрыша польских футболистов.

Мы же понимаем какая перспектива у этой сборной – топтаться где-то внизу, подпирать со дна в турнирной таблице. Одним гарантированным позорным поражением в его биографии будет меньше, так что для него это не такая уж и плохая новость», – сказал депутат Госдумы.

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные