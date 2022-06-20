Депутат Милонов о Рыбусе: «Играть за Польшу – так себе удовольствие. Теперь Мачей не будет соучастником бесславного проигрыша»

Депутат Виталий Милонов высказался о решении не вызывать Мачея Рыбуса в сборную Польши.
Польский футбольный союз (PZPN) ранее сообщил, что защитника «Спартака» не вызовут на сентябрьские сборы в сборной Польши и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».
«Я думаю, что Рыбус ничего не пропускает, играть за сборную Польши – так себе удовольствие. Теперь Мачей не будет соучастником бесславного проигрыша польских футболистов.
Мы же понимаем какая перспектива у этой сборной – топтаться где-то внизу, подпирать со дна в турнирной таблице. Одним гарантированным позорным поражением в его биографии будет меньше, так что для него это не такая уж и плохая новость», – сказал депутат Госдумы.
«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился