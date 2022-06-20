«Спартак» о бане Рыбуса в сборной Польши: «Не можем комментировать решения федерации. Клуб верит в Мачея»

В «Спартаке» отреагировали на решение не вызывать Мачея Рыбуса в сборную Польши.
Польский футбольный союз (PZPN) сообщил, что защитника «Спартака» не вызовут на сентябрьские сборы национальной команды и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».
«Мы не можем комментировать решения польской федерации.
Мачей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился