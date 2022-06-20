«Спартак» о бане Рыбуса в сборной Польши: «Не можем комментировать решения федерации. Клуб верит в Мачея»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Польши по футболу Федерация футбола Польши Мачей Рыбус Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» отреагировали на решение не вызывать Мачея Рыбуса в сборную Польши.

Польский футбольный союз (PZPN) сообщил, что защитника «Спартака» не вызовут на сентябрьские сборы национальной команды и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».

«Мы не можем комментировать решения польской федерации.

Мачей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился

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