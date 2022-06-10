Тен Хаг считает приоритетом усиление полузащиты «МЮ», а не атаки. Он думает, что имеющиеся форварды могут играть лучше

Эрик тен Хаг считает трансфер центрального хавбека в «МЮ» приоритетом.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, новый тренер считает приоритетом покупку центрального полузащитника и видит в этом первый шаг перестройки, которую он запланировал в клубе. Сейчас «МЮ» сосредоточен на поиске усиления в центр поля, а не на борьбе с за форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Хоть в следующем сезоне тен Хаг и хочет увеличить количество голов, забитых командой, но полагает, что можно просто улучшить игру нынешних атакующих игроков команды – , , Антони Марсьяля, Джейдона Санчо и Энтони Эланга. В минувшем сезоне «МЮ» забил 57 голов в 38 матчах.

«Юнайтед» готов подписать атакующего футболиста, если подходящий команде игрок будет доступен. 100 млн фунтов, которые «Бенфика» требовала за Нуньеса, клуб посчитал чрезмерными.

В связи с уходом Поля Погба и Немани Матича тен Хаг считает усиление полузащиты необходимостью. Сейчас тренер может рассчитывать лишь на Скотта Мактомини, Фреда и Донни ван де Бека.

«Манчестер Юнайтед» усиленно работает над трансфером Френки де Йонга из «Барселоны». В английском клубе знают, что каталонцы отпустят хавбека примерно за 70 млн фунтов. Также «МЮ» интересен полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, но финансовые запросы лондонского клуба (около 100 млн фунтов) заставили «МЮ» сосредоточиться на трансфере де Йонга.