Рюдигер о переходе в «Реал»: «Hala Madrid и ничего больше. Хочу выиграть все возможные титулы»

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Антонио Рюдигер высказался о переходе в «Реал»

«Это особенный день для всех нас. Я хотел бы поблагодарить своих родителей, потому что без них я не смог бы оказаться здесь. Они поддерживали меня всю мою жизнь. 

Я также хочу поблагодарить президента [Флорентино Переса] за то, что он предоставил мне возможность играть за этот клуб. И я хочу поблагодарить членов мадридского клуба за их прием, я могу обещать, что выложусь по полной.

Хочу выиграть все возможные титулы. Hala Madrid и ничего больше», – сказал защитник «Реала». 

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