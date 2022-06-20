Рюдигер о переходе в «Реал»: «Hala Madrid и ничего больше. Хочу выиграть все возможные титулы»

высказался о переходе в .

«Это особенный день для всех нас. Я хотел бы поблагодарить своих родителей, потому что без них я не смог бы оказаться здесь. Они поддерживали меня всю мою жизнь.

Я также хочу поблагодарить президента [Флорентино Переса] за то, что он предоставил мне возможность играть за этот клуб. И я хочу поблагодарить членов мадридского клуба за их прием, я могу обещать, что выложусь по полной.

Хочу выиграть все возможные титулы. Hala Madrid и ничего больше», – сказал защитник «Реала».

Рюдигер присоединился к мадридскому клубу свободным агентом после ухода из «Челси». Футболист взял 22-й номер.