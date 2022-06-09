Рюдигер об Анчелотти: «Топ-тренер, он снова показал это, выиграв Ла Лигу и ЛЧ. Его симпатия ко мне – честь»

после перехода в «Реал» высказался о .

– После того матча [между «Реалом» и «Челси» в Лиге чемпионов, когда Рюдигер забил гол] Анчелотти сказал руководству клуба: «Рюдигер нужен нашей команде».

– Да... Все знают, какое значение Анчелотти имеет в мире футбола. Это топ-тренер, и он снова показал это, выиграв и Лигу чемпионов. Мне не стоит слишком много говорить о нем. Могу лишь сказать, что симпатия такого тренера ко мне – это большая честь. Я с детства смотрел на него по телевизору. Это честь.

– Вы общались с Анчелотти?

– Да, я разговаривал с ним.

– И как прошел разговор?

– Это был приветственный разговор, когда все уже было подписано. Он сказал, что все очень рады видеть меня в «Реале». Это делает меня очень счастливым. Очевидно, что Анчелотти – один из тех, кто сделал «Реал» таким сильным. Но это произошло не только благодаря его работе. Это и Бензема, и Тони Кроос, и Модрич, и Каземиро... Анчелотти сказал мне, что все они очень рады моему переходу, а это заставляет меня гордиться.

Это показывает, что я хорошо провел последние три года, и дает большую мотивацию, чтобы играть в еще лучше, – сказал защитник.