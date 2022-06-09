Рюдигер после перехода в «Реал»: «Я обязан учить испанский из уважения к стране. Мне будет легче, ведь я говорю по-итальянски»

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Антонио Рюдигер после перехода в «Реал» поделился ожиданиями от жизни в Мадриде.

– Вся ваша семья переедет в Мадрид?

– Мои родители живут в Сьерра-Леоне, сестра – в Берлине, брат – в Трире. Моя жена и двое детей переедут со мной.

– Как вы представляете себе жизнь в Мадриде?

– Думаю, там погода будет лучше, чем в Лондоне (смеется). В Мадриде отличная еда, мы попробуем паэлью и все такое... Не могу дождаться момента, когда окажусь в этом городе. Думаю, там более шумно, но я уже жил в Италии, так что разница не должна быть слишком большой.

– Вы уже берете уроки испанского?

– Еще нет, но точно начну, как только перееду в Испанию. Думаю, мне будет чуть легче, ведь я говорю по-итальянски. Важно говорить на языке страны [в которой вступаешь] – из уважения к самой стране и к людям, которые там работают.

Учить испанский – это моя обязанность. Скоро я займусь этим, – сказал защитник.

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