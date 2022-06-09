Рюдигер после перехода в «Реал»: «Я обязан учить испанский из уважения к стране. Мне будет легче, ведь я говорю по-итальянски»

Антонио Рюдигер после перехода в «Реал» поделился ожиданиями от жизни в Мадриде.
– Вся ваша семья переедет в Мадрид?
– Мои родители живут в Сьерра-Леоне, сестра – в Берлине, брат – в Трире. Моя жена и двое детей переедут со мной.
– Как вы представляете себе жизнь в Мадриде?
– Думаю, там погода будет лучше, чем в Лондоне (смеется). В Мадриде отличная еда, мы попробуем паэлью и все такое... Не могу дождаться момента, когда окажусь в этом городе. Думаю, там более шумно, но я уже жил в Италии, так что разница не должна быть слишком большой.
– Вы уже берете уроки испанского?
– Еще нет, но точно начну, как только перееду в Испанию. Думаю, мне будет чуть легче, ведь я говорю по-итальянски. Важно говорить на языке страны [в которой вступаешь] – из уважения к самой стране и к людям, которые там работают.
Учить испанский – это моя обязанность. Скоро я займусь этим, – сказал защитник.
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