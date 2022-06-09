Антонио Рюдигер: «Я выбирал между «Реалом» и «Челси», но в «Мадрид» не зовут каждый день. Этот клуб привык побеждать»

поделился мыслями после перехода в «Реал» из .

– Как вы считаете, это самый большой шаг в вашей карьере?

– Думаю, что и в футболе, и в жизни есть разные главы, и сейчас для меня начинается новая. Конечно, это очень значительная глава, большой шаг для меня. Возможно, это самый важный шаг за всю мою карьеру.

– Сколько предложений у вас было?

– У меня было много разговоров на протяжении этого времени, но, если быть честным, я выбирал между «Реалом» и «Челси».

– О чем вы подумали, когда «Реал» связался с вами?

– Когда я впервые услышал об интересе «Реала»... Просто представьте себе. Это было просто вау! Как я помню, «Реал» впервые связался со мной в сентябре или октябре. В такой клуб не зовут каждый день, и это было невероятно.

– Вы переходите в клуб, выигравший Лигу чемпионов 14 раз. Как вы считаете, существует ли дополнительное давление на игрока, который переходит в «Реал»?

– Да, давление есть, но это история . Этот клуб привык побеждать, его менталитет заточен на победы. Но менталитет победителя есть в моем характере, – сказал защитник.