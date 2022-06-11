«Реал» готов продать Менди, если получит хорошее предложение. На место Ферлана переведут Алабу

Защитник Ферлан Менди может покинуть ближайшим летом.

Как сообщает As, мадридцы не собираются активно пытаться продать француза, но готовы рассмотреть предложения. Связано это с подписанием : немец будет играть в центре обороны, а , как ожидается, переместится на левый фланг и займет место Менди.

При этом «Реал» считает возможным согласиться только на действительно значительную сумму – как минимум в районе 48 млн евро (примерно столько заплатили «Лиону» за Ферлана).

В минувшем сезоне Менди провел 22 матча в и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.