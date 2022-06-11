«Реал» готов продать Менди, если получит хорошее предложение. На место Ферлана переведут Алабу

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Защитник Ферлан Менди может покинуть «Реал» ближайшим летом.

Как сообщает As, мадридцы не собираются активно пытаться продать француза, но готовы рассмотреть предложения. Связано это с подписанием Антонио Рюдигера: немец будет играть в центре обороны, а Давид Алаба, как ожидается, переместится на левый фланг и займет место Менди.

При этом «Реал» считает возможным согласиться только на действительно значительную сумму – как минимум в районе 48 млн евро (примерно столько заплатили «Лиону» за Ферлана).

В минувшем сезоне Менди провел 22 матча в Ла Лиге и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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