«Барселона» не купит Бернарду, так как «Ман Сити» хочет за него минимум 100 млн евро

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«Барселона» не может позволить себе трансфер хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Как пишет Marca, португалец входит в список целей каталонского клуба на летнее трансферное окно.

Речь о Бернарду шла во время ужина, где присутствовали руководители «Барсы» Жоан Лапорта, Рафа Юсте, Матеу Алемани и Йорди Кройфф, а также агент Жорже Мендеш, представляющий интересы хавбека «Ман Сити».

Однако в данный момент мысли боссов «Барселоны» о трансфере 27-летнего атакующего полузащитника кажутся утопией, так как «Манчестер Сити» считает стартовой ценой португальца сумму в 100 млн евро. У каталонцев нет таких денег.

При цене в 100 млн евро годовая амортизация трансфера Силвы составит около 40 млн евро. Чтобы осуществить такую сделку, «Барсе» сначала нужно заработать около 160 млн евро в соответствии с правилами Ла Лиги. В таком случае сине-гранатовым придется отодвинуть трансфер Роберта Левандовского из «Баварии» на второй план, а на такой шаг руководство «Барсы» не пойдет.

По перечисленным выше причинам «Барселона» не связывалась с «Ман Сити» по поводу Бернарду. В ходе ужина с Мендешем руководство «Барсы» пришло к выводу о том, что сейчас подобные инвестиции невозможны. В данный момент вся работа «Барселоны» сконцентрирована на продажах.

Сообщалось, что Хави даст согласие на продажу полузащитника Френки де Йонга, если «Барса» купит Бернарду.

В минувшем сезоне хавбек забил 13 голов и отдал 7 передач в 50 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

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